Тбилиси, , 14:17 — REGNUM Акцию протеста перед зданием правительства Грузии в Тбилиси провели члены нового оппозиционного политического союза «Стратегия Строителя». Об этом 24 августа сообщает интернет-газета «Нетгазети».

По данным журналистов, активисты заявили об ухудшении криминогенной ситуации в стране. Они обвинили правоохранительные органы в том, что якобы количество преступлений в стране выросло, а их раскрываемость — снизилась.

«Не проходит и дня, чтобы мы не слышали ни о каком-нибудь ужасном преступлении. Это — убийства, изнасилования и так далее, — заявил журналистам участвующий в акции лидер молодежного крыла Лаша Диаров. — К сожалению, сегодня граждане Грузии не чувствуют себя защищенными».

Диаров обвинил в происходящем правящую партию «Грузинская мечта», которая якобы правоохранительные органы использует для преследования представителей оппозиции. По его мнению, в ходе выборов власть сменится и уровень преступности в стране снизится.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент страны. Политическое объединение «Стратегия Строителя» было создано в начале августа. В него вошли партии «Новая Грузия» и «Закон и справедливость». Они вышли перед этим из оппозиционного блока «Сила в единстве».

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