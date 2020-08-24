Берлин, , 14:05 — REGNUM Версия о том, что оппозиционный блогер из России Алексей Навальный был отравлен, является «отчасти вероятной». Об этом 24 августа заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Отчасти вероятно, что пациент стал жертвой отравления», — сказал Зайберт в ответ на вопрос о том, почему у больницы, в которой находится блогер, дежурит полиция.

Также он отметил, что в Берлине считают необходимым предоставить оппозиционеру личную защиту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко рассказал, что отсутствие в организме оппозиционного блогера Алексея Навального ядов подтвердили две российские лаборатории.