Стокгольм, , 14:57 — REGNUM 24 августа лидер шведской «Умеренной коалиционной партии» Ульф Кристерссон выступил с речью, главной темой которой стала критика действий правительства, возглавляемого социал-демократами. По его мнению, этой осенью, когда ожидается вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, властям необходимо кардинально изменить выбранную стратегию по борьбе с вирусом. Однако эпидемиологическая ситуация является вовсе не единственной угрозой шведскому обществу. Кардинальные изменения, по мнению политика, необходимо произвести и в области борьбы с организованной преступностью. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Мы хотим, чтобы осенью стратегия Швеции изменилась. Надо изолировать инфицированных людей, а не наших стариков. Я действительно сочувствую всем вам, кто месяц за месяцем был вынужден жить изолированно от своих детей, внуков и друзей. Это продолжаться не должно», — заявил Кристерссон.

Политик также обрушился на правительство за то, что действия властей были недостаточными по борьбе с организованной преступностью на улицах городов: «У Швеции есть серьезные проблемы, некоторые из-за коронавируса, но многих из нас некоторые из них мучают уже очень давно. Это такие проблемы, как вопросы интеграции и серьезного уровня преступности».

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Кристерсон напомнил, что только в этом году в Швеции произошло 210 перестрелок, в результате которых погибли 24 человека, в том числе нескольких детей.

«Такой смертоносный разгул насилия похож на вторую пандемию в Швеции», — констатировал Кристерссон.

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