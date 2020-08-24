Стокгольм, 24 августа 2020, 14:57 — REGNUM 24 августа лидер шведской «Умеренной коалиционной партии» Ульф Кристерссон выступил с речью, главной темой которой стала критика действий правительства, возглавляемого социал-демократами. По его мнению, этой осенью, когда ожидается вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, властям необходимо кардинально изменить выбранную стратегию по борьбе с вирусом. Однако эпидемиологическая ситуация является вовсе не единственной угрозой шведскому обществу. Кардинальные изменения, по мнению политика, необходимо произвести и в области борьбы с организованной преступностью. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Политик также обрушился на правительство за то, что действия властей были недостаточными по борьбе с организованной преступностью на улицах городов: «У Швеции есть серьезные проблемы, некоторые из-за коронавируса, но многих из нас некоторые из них мучают уже очень давно. Это такие проблемы, как вопросы интеграции и серьезного уровня преступности».
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Кристерсон напомнил, что только в этом году в Швеции произошло 210 перестрелок, в результате которых погибли 24 человека, в том числе нескольких детей.
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