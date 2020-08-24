Душанбе, , 13:47 — REGNUM Партия экономических реформ Таджикистана выдвинула в качестве кандидата в президенты республики Рустама Рахматзода, сообщает 24 августа агентство «Авеста».

24 августа в Душанбе состоялся предвыборный съезд партии. Рахматзода заявил, что его целью является снижение уровня бедности, развитие экономики и реформа банковской сферы.

Отметим, по состоянию на 24 августа своих кандидатов на выборы президента Таджикистана выдвинули четыре из семи политических партий. Ранее Саидджафара Усмонзода был выдвинут в качестве кандидата в президенты от демократической партии республики.

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