Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Почти 30 оппозиционных партий Грузии 24 августа подписали меморандум о взаимной защите голосов на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает интернет-газета Нетгазети.

По данным журналистов, встреча оппозиционеров проходила в одном из отелей Тбилиси. Там участники собрания договорились создать штаб по защите голосов. Его главой стал лидер партии «Европейские демократы» Паата Давитая.

«С помощью выборов должна произойти мирная смена правительства. Это — единственный правильный способ дать нашему обществу возможность предпринять решительные шаги по построению европейского демократического государства», — говорится в опубликованном меморандуме.

Напомним, в Грузии выборы в парламент намечены на 31 октября. ЦИК зарегистрировал 59 партий, желающих в них участвовать.

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