Киев, , 13:47 — REGNUM В так называемом «Марше защитников» в центре Киева приняли участие около 6 тыс. человек, сообщило 24 августа информационное агентство «УНИАН».

По оценке журналистов, по центру Киева прошли около 4 тыс. бывших участников гражданской войны в Донбассе, их родственники, а также члены различных националистических и экстремистских организаций.

Участники марша пронесли украинские государственные флаги, флаги террористической организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие. Они скандировали националистические лозунги и использовали пиротехнику.

Ещё около 2 тыс. человек выстроились в шеренгу вдоль проезжей части на бульваре Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время празднования Дня независимости Украины в полицию Киева поступили сообщения о минировании ряда объектов на территории города.

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