Подгорица, , 13:43 — REGNUM «Я верю, что черногорское общество является демократическим, ответственным и зрелым, и день выборов пройдет без инцидентов, при соблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса», — заявил в интервью изданию Dnevne novine министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нуходжич.

Напомним, что парламентские выборы и выборы в нескольких муниципалитетах пройдут в Черногории 30 августа.

Министр отметил, что уже есть некоторые инциденты, но они не смогут поставить под угрозу избирательный процесс.

«В государстве Черногория есть сильные институты, которые способны и полны решимости обеспечить безопасность всех граждан и, в соответствии с законными полномочиями, не допустят нарушения общественного порядка и спокойствия в день выборов», — отметил министр.

Напомним, что 23 августа по всей стране прошли акции протеста против действующих властей, президента Черногории Мило Джукановича и закона о свободе вероисповедания под лозунгом «Не отдадим святыни», который в своих политических программах использует часть оппозиционных партий.