Киев, , 13:45 — REGNUM Украинские власти никогда не пойдут на уступки, которые будут способствовать подрыву её территориальной целостности и развития. Об этом 24 августа заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве.

«Я хочу заверить вас, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут нашу территориальную целостность, наше развитие как европейской демократической страны и не создадут в середине Украины мины замедленного действия», — сказал глава украинского МИД в ответ на вопрос о том, в чём на Украине готовы уступить в вопросах проведения выборов в Донбассе.

Также он отметил, что для Украины «возобновление» своей территориальной целостности является таким же ключевым пунктом, как и ее движение вперед как для европейской, «евроатлантической» страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российскому МИД неизвестно о подготовке встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки», возможность проведения каковой уже в сентябре ранее не исключил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

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