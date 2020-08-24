Оттава, , 13:36 — REGNUM Посол Индонезии в Канаде Абдул Кадир Джайлани заявил, что наличие соглашения о свободной торговле может облегчить доступ индонезийским предприятиям на рынок Канады и даже в другие районы американского континента, сообщает Antara.

Посол объяснил, что отсутствие соглашения о свободной торговле между Индонезией и Канадой может стать одной из проблем, способствующих проникновению индонезийских продуктов на рынок Канады.

«Без соглашения о свободной торговле индонезийским компаниям будет сложно пользоваться нулевым тарифом и различными преимуществами, которые могут быть получены в результате торгового соглашения», — отметил посол.

Известно, что ведущие экспортные товары из Индонезии, такие как обувь, одежда и мебель, подлежат 9−20% тарифам со стороны правительства Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар пригласил деловые круги Гонконга и Китая воспользоваться возможностью для экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества с Индонезией.

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