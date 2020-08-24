Стокгольм, , 13:43 — REGNUM 24 августа журналистка издания Dagens Nyheter Ева Стенберг опубликовала статью, целью которой было привлечения внимания читателей к такой проблеме, как прозрачность и свобода действия средств массовой информации во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, она отмечает, что Швеция, действительно, пошла своим путем при выработке стратегии по борьбе с кризисом, однако власть защитила не всю шведскую модель, так как ее составной частью является одна из самых старых законодательных гарантий свободы слова и прессы.

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«На самом деле от любой пандемии существует лекарство, о котором редко говорят. И это — прозрачность. Если власти хотят убедить людей ограничить распространение инфекции и следовать их советам, то гражданам нужно верить, что власти говорят правду. Доверие — ценный актив демократии…», — отмечает Стенберг.

«Из тех, кто умер от COVID-19 в Швеции, почти половина людей проживала в домах престарелых. Какой из домов престарелых пострадал больше всего, есть ли у них что-либо общее? Связано ли число погибших, например, с отсутствием средств индивидуальной защиты или непонятной ситуацией с занятостью как на муниципальном, таи и частном уровнях? Вот конкретные вопросы для работы СМИ», — пишет Стенберг.

Однако местные власти вместо того, чтобы предоставлять информацию по запросам журналистов, начали ее скрывать. Отсутствие прозрачности со стороны муниципальных работников наблюдалась с такими местными изданиями, как SN и Göteborgsposten. Отмечается, что запросы журналистов данных изданий местные власти либо оставили без рассмотрения, либо, как в случае с Göteborgsposten, сослались на то, что раскрытие информации о пациентах домов престарелых, заразившихся вирусом, приведет к нарушению врачебной тайны и принципа конфиденциальности.