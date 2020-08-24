Стокгольм, , 14:30 — REGNUM 23 августа протестующие продолжали заполнять улицы Минска. В то же время государственное телевидение Белоруссии показало кадры президента страны Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматов в руках. Кристина Йоханнессон, посол Швеции в Белоруссии, рассматривает как это знак того, что Лукашенко находится под давлением. Об этом 24 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Реакция на это (появление Лукашенко с автоматом — прим. ИА REGNUM) была такова, что было выпущено несколько шутливых видеороликов. Они имели успех в социальных сетях. Но это, конечно, представляет собой настоящее дно. Это показывает, что именно такие действия, по мнению Лукашенко, нужны в данной ситуации. Он должен показать себя со всей своей силой и мощью», — заявила посол.

В то же протесты Йоханнессон отметила, что хотя протесты были мирными, они приобрели более серьезный характер, когда на улицы Минска вышли военные и заблокировали подступы к Дворцу Независимости.

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«Это был новый виток. Ранее замечены были подразделения спецполиции, штатной полиция и ОМОНа. Однако теперь в городе присутствует и армия. Но все прошло мирно. Столкновений не было», — добавила Йоханнессон.