Стокгольм, 24 августа 2020, 14:30 — REGNUM 23 августа протестующие продолжали заполнять улицы Минска. В то же время государственное телевидение Белоруссии показало кадры президента страны Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматов в руках. Кристина Йоханнессон, посол Швеции в Белоруссии, рассматривает как это знак того, что Лукашенко находится под давлением. Об этом 24 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.
В то же протесты Йоханнессон отметила, что хотя протесты были мирными, они приобрели более серьезный характер, когда на улицы Минска вышли военные и заблокировали подступы к Дворцу Независимости.
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