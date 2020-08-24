Минск, , 13:05 — REGNUM Жители Белоруссии недовольны семейно-клановой политикой Александра Лукашенко, а тот, выходя из вертолета с автоматом, отвечает им кичливой позой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 августа, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

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« Лукашенко привык изображать себя тем, кем он не является. Появление в образе мачо, из вертолета, с автоматом без магазина — очередная неудачная кичливая поза.

Сравнения с Сальвадором Альенде не вполне уместны. Тот действительно выстраивал цельную экономическую политику и действительно противостоял транснациональным корпорациям и олигархам. Он действительно был готов умереть с автоматом в руках, что и случилось. Он был готов не только позировать.