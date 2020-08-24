Москва, 24 августа 2020, 12:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, будет ли направлено Украине официальное поздравление с Днём независимости. Об этом он заявил 24 августа, общаясь с журналистами.
Официальный представитель Кремля напомнил, что в последние годы Россия и Украина не обмениваются поздравлениями по случаю национальных праздников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украину с Днём независимости поздравили лидеры многих стран, а также папа Римский и королева Елизавета II.
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