Минск, , 12:47 — REGNUM Участие в очередной акции протеста, которая прошла накануне в Минске, приняли порядка 20 тыс. человек. Об этом 24 августа заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

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"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции, — написала она в своем телеграм-канале. — Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице — около 20 тыс. человек».

Она добавила, что за сутки 23 августа было составлено 79 протоколов об административных нарушениях на массовых мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила о том, что «протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками.

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