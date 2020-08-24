Красноярск, , 12:45 — REGNUM Заместителем главы Красноярска, руководителем департамента городского хозяйства с 24 августа назначен Алексей Фоминых. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, соответствующее распоряжение подписал глава Красноярска Сергей Еремин.

До нового назначения Фоминых руководил департаментом городского хозяйства в качестве исполняющего обязанности.

Справка: Алексей Фоминых родился в 1992 году в Красноярске. Окончил Сибирский федеральный университет (специальность — юриспруденция). В структурах администрации Красноярска работает с 2015 года. В том числе являлся заместителем руководителя департамента городского хозяйства, возглавлял юридическо-правовой блок.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года на должность руководителя администрации Свердловского района Красноярска был назначен Алексей Дягилев.

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