Москва, , 12:43 — REGNUM Жестокость силовиков на раннем этапе белорусских протестов создала новый повод для ухода президента страны Александра Лукашенко со своего поста. Об этом 24 августа заявил политолог Андрей Суздальцев на телеканале «Россия 24».

Протестующие у резиденции Александра Лукашенко © ИА REGNUM

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«Они всё прекрасно знают. Эта часть, которая выходит против Лукашенко, не принимает объявленные итоги голосования. Это первая причина. Вторая — как даже власть сейчас отмахивается, ну да, период террора с 9 по 12 число… пять человек погибших, около 80 до сих пор найти не могут. Находят их в лесополосе, нашли повешенного… как вы думаете, какие будут настроения? Так что очень серьёзные причины для протеста, очень серьёзные», — заявил Суздальцев.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила о том, что «протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.