Москва, , 12:43 — REGNUM Кремль никак не комментирует появление видеоролика, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко появляется с автоматом в руке и в сопровождении своего сына. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не буду отвечать на ваш вопрос», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, считает ли Кремль адекватным такой поступок белорусского лидера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Сети появились кадры, на которых Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию на вертолёте. В ролике видно, как на президенте Белоруссии надет бронежилет, а в руках он держит автомат.