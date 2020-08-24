Москва, , 12:45 — REGNUM Решение о транспортировке блогера Алексея Навального в берлинскую клинику было принято без участия президента России Владимира Путина. Об этом заявил 24 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вопрос не требовал участия президента, это абсолютно не его прерогатива, подчеркнул Песков. Он отметил, что это было «абсолютно» врачебное решение, связанное с состоянием блогера.

Никакого повода для международных переговоров в данном случае не было, добавил представитель Кремля. По его словам, российская сторона быстро решила все формальности после того, как врачи разрешили транспортировку пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный находится в тяжелом состоянии, медики выявили у него нарушение обмена веществ. Первой приняла блогера омская больница скорой помощи, позднее его отправили на лечение в Германию.

Читайте также: Главврач омской больницы: жизнь Навального спасена большими усилиями