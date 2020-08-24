Тундума, Танзания, 24 августа 2020, 12:50 — REGNUM Представитель полиции по области Сонгве в Танзании отклонил распространяемую в социальных сетях информацию о том, что председатель отделения оппозиционной «Партии за демократию и прогресс» (CHADEMA) в Тундуме Бонифаций Мвакабандже был арестован, передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на сообщение начальника полиции области Сонгве Джорджа Кьяндо.
В интервью репортеру телеканала Кьяндо подчеркнул, что, даже если в полиции и проходит операция по задержанию оппозиционера, к настоящему моменту он не был арестован.
О задержании Мвакабандже на своей странице в Twitter написал кандидат в президенты от партии CHADEMA Тунду Лиссу.