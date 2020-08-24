Тундума, Танзания, , 12:50 — REGNUM Представитель полиции по области Сонгве в Танзании отклонил распространяемую в социальных сетях информацию о том, что председатель отделения оппозиционной «Партии за демократию и прогресс» (CHADEMA) в Тундуме Бонифаций Мвакабандже был арестован, передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на сообщение начальника полиции области Сонгве Джорджа Кьяндо.

В интервью репортеру телеканала Кьяндо подчеркнул, что, даже если в полиции и проходит операция по задержанию оппозиционера, к настоящему моменту он не был арестован.

«Насколько мне известно, он не был задержан, если у вас есть его номер телефона, позвоните ему, чтобы узнать, находится ли он в камере, я, начальник полиции Сонгве, подтверждаю, что к настоящему моменту председатель CHADEMA в Тундуме не был арестован», — заявил Кьяндо.

О задержании Мвакабандже на своей странице в Twitter написал кандидат в президенты от партии CHADEMA Тунду Лиссу.

«Полиция в Тундуме области Сонгве арестовала председателя CHADEMA в Тундуме и кандидата в члены городского совета Мадженго Бонифация Мвакабандже и ведет розыск четверых других кандидатов, которых подозревают в фальсификации гражданства, несмотря на эти интриги, ССМ (Правящая «Революционная партия» Танзании») в Сонгве не избежать бури на предстоящих всеобщих выборах», — заявил Лиссу.