Кубинка, Московская область, , 12:38 — REGNUM Орден Мужества Абхазии вручил министру обороны РФ Сергею Шойгу 23 августа его абхазский коллега Владимир Ануа. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ануа отметил, что государственную награду главе российского военного ведомства вручает за помощь в спасении жителей Ткурчала во время грузино-абхазской войны 1992−1993 годов. В те годы Шойгу руководил МСЧ РФ. Российские спасатели с 18 по 21 августа 1992 года морем вывезли из зоны боевых действий 15 тыс. человек.

Напомним, 23 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в подмосковной Кубинке открыл военно-технический форум «Армия-2020» и «Армейские игры — 2020». На игры впервые приглашена команда из Абхазии.

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