Москва, , 12:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил стратегическую ошибку, решив задавить оппозицию силой, не пытаясь идти на компромиссы. Об этом 24 августа заявил политолог Андрей Суздальцев на телеканале «Россия 24».

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"Было сформировано протестное голосование. Это как раз ошибка Лукашенко, очень тяжёлая ошибка, включая ещё и разрыв, практически развал союзных отношений с 2018 по 2020 год», — заявил Суздальцев.

«Они всё прекрасно знают. Эта часть, которая выходит против Лукашенко, не принимает объявленные итоги голосования», — подчеркнул он.

Политолог также отметил, что протестующие настроены решительно и не хотят идти на компромиссные решения.

«Обратите внимание, вчерашнее шествие, марш шёл под одним лозунгом: уход Лукашенко. В отставку. Даже не ставится вопрос о перевыборах», — указал он.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила о том, что «протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.