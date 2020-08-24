Джакарта, 24 августа 2020, 12:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо предоставил микропредприятиям помощь в размере 2,4 млн рупий ($162), сообщает Antara.
Издание отмечает, что эта помощь является частью программы восстановления национальной экономики, предоставляемой микропредпринимателям.
Ожидается, что помощь получат 12 млн бенефициаров.
«Каждый день я продаю продукты. С помощью президента через министерство малых и средних предприятий я могу использовать эту помощь в качестве дополнительного капитала для бизнеса, чтобы купить необходимые продукты в магазин», — рассказал один из получателей помощи, владелец продуктового магазина в Купанге.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 1877 новых случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.
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