Москва, , 12:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел с автоматом, прибыв в свою резиденцию, ради пиара. Об этом 24 августа заявил политолог Андрей Суздальцев на телеканале «Россия 24».

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"Надо сказать, это в большей степени пиар в доказательство того, что он решительно настроен свою власть отстаивать. Именно в таком формате это всё и подавалось пресс-службой. Съёмка подавалась пресс-службой президента Белоруссии — на мой взгляд, элемент спектакля, пиара здесь присутствовал», — заявил Суздальцев.

При этом ни о каком потенциальном штурме резиденции речи даже не шло, отметил эксперт.

«Толпа подошла, она остановилась в метрах десяти-пятнадцати от этого заграждения, которое построили силовики перед дворцом, и ушли вполне организованно», — указал он.

По его мнению, действия Лукашенко привели лишь к обратному эффекту, поскольку противники белорусского президента лишь получили подтверждение того, что глава государства «бросается с оружием на собственный народ».

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила о том, что «протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.