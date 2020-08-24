Москва, , 11:49 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом без магазина — во избежание возможных эксцессов. Об этом 24 августа заявил политолог Андрей Суздальцев на телеканале «Россия 24».

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«Впервые участники протестов подошли относительно близко к президентскому дворцу, где проживает Лукашенко. Естественно, это встревожило президента Лукашенко. Этот момент — когда он появился с автоматом, правда, ему не дали, конечно, магазин, зная его темперамент — но это очень знаково. Это раскололо белорусское общество ещё больше», — заявил Суздальцев.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила о том, что «протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.