Минск, , 11:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал «разобраться» со школьными учителями, поддержавшими протесты. Об этом он заявил 24 августа на встрече с министром образования республики Игорем Карпенко, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что в Белоруссии государственное образование, школы и идеология.

Лукашенко считает, что в школах должны работать только те учителя, которые готовы следовать этим принципам. «Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны», — добавил президент.

Он также потребовал защитить учителей от нападок. Ранее Лукашенко заявил, что минские власти эвакуировали членов избиркомов с 33 участков. Учителя традиционно входят в составы участковых комиссий.

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