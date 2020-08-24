Нью-Дели, , 11:38 — REGNUM Лидер индийской оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Соня Ганди может заявить о своей отставке с руководящего поста на фоне недовольства выбранным ею политическим курсом, сообщает 24 августа издание India.

О своем решении Ганди может заявить уже 24 августа. Причиной отставки ее с помощью главы Рабочего комитета конгресса — исполнительного комитета партии — связан с письмом, подписанным 23 видными членами партии.

В нем они выразили неудовольствие курсом нынешнего руководства, призвали к масштабным реформам и выборам руководства партии.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Индии встреча членов партии пройдет в виртуальном режиме. Более того, партия приняла дополнительные меры предосторожности, перейдя с Zoom на приложение WebEx, поскольку оно имеет более ограничительные функции для записи заседаний.