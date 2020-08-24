Курган, 24 августа 2020, 11:29 — REGNUM В правительство Курганской области назначен новый директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Им стал временно исполняющий обязанности Станислав Носков, сообщает пресс-служба главы региона.
Распоряжение о назначении подписано 24 августа 2020 года.
Отмечается, что в июне 2020 года в состав регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды вошло Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.