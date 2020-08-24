Цхинвал, , 11:42 — REGNUM Негласный визит в Абхазию два члена грузинской политической партии «Альянс патриотов» совершили для того, чтобы передать икону для абхазского православного храма. Об этом сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо» со ссылкой на председателя партии «Народный фронт Абхазии», советника президента Абхазии Лашу Саканию.

Он заявил, что был одним из тех, кто встречал гостей из Грузии. По словам Сакании, организовать встречу его попросили друзья из России, к которым ранее обратился лидер «Альянса патриотов» Давид Тархан-Моурави.

«Это была сугубо гуманитарная акция, о которой меня попросили мои друзья из России без каких-либо политических аспектов и последствий. Передав икону, люди помолились. На этом их визит закончился», — сказал Сакания.

Он подчеркнул, что никаких переговоров с грузинской делегацией не вел и готов принести по этому поводу клятву.

Напомним, ранее грузинские СМИ сообщили, что Тархан-Моурави и его соратница по партии и член парламента Грузии Ирма Инашвили 18 августа перешли границу, посетили Абхазию, после чего вернулись обратно.

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