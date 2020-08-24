Нур-Султан, , 11:23 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил председателю правительства республики Аскару Мамину усилить меры социальной поддержки населения. Об это 24 августа написал первый заместитель председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Бауржан Бейбек на своей странице в Twitter.

Назарбаев поручил усилить меры по социальному обеспечению, повышению качества здравоохранения, созданию рабочих мест и стимулированию доходов населения. Кроме того, необходимо отдельно предложить механизмы поддержки молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Нурсултан Назарбаев призвал членов правящей партии «Нур Отан» принять участие в масштабных внутрипартийных выборах.

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