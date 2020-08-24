Омск, , 12:04 — REGNUM Отсутствие в организме оппозиционного блогера Алексея Навального ядов подтвердили две российские лаборатории. Об этом 24 августа сообщил на пресс-конференции заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

По словам врача, диагноз «отравление» был одним из первых и его же ставили в скорой помощи, из-за чего блогер и был доставлен в токсикологическое отделение.

«Если бы мы нашли отравление, чем-то подтвержденное, то для нас это было бы намного проще. Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено», — заявил Калиниченко.

Также он указал, что во время первых полутора суток врачи боролись за жизнь Навального и одновременно делали попытки установки ему точного диагноза.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский сообщил, что врачи и медсёстры медучреждения, оказавшие помощь блогеру Алексею Навальному, будут отмечены руководством.