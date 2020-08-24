Киев, , 11:12 — REGNUM Люди, которые «подарили» без боя часть территории Украины, должны давать показания, заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 августа в Киеве во время выступления по случаю Дня независимости Украины.

Он отметил, что в данный момент занимается строительством Украины «где те, кто без боя подарил часть территорий, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму».

Зеленский не уточнил, о ком именно идёт речь, однако призвал таких людей не мешать строительству страны.

«Другим, большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку, примите это и не путайтесь под ногами Украины, которая идёт вперёд», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский констатировал отсутствие боевых потерь ВСУ в Донбассе в течение последних 29 дней.

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Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине, в Крыму был проведён референдум, по итогам которого полуостров вошёл в состав России. Украинские военные, находившиеся в Крыму, не оказали никакого сопротивления. Большая их часть перешла на службу в ВС РФ, меньшинство покинуло Крым.