Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Действующие президент и вице-президент США Дональд Трамп и Майкл Пенс будут выдвинуты Республиканской партией 24 августа в качестве кандидатов на предстоящих в ноябре выборах в США, об этом сообщает Aljazeera.

Выдвижение действующих глав администрации США произойдет на национальном предвыборном съезде, который состоится в Шарлотте, штат Северная Каролина. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране мероприятие пройдет отчасти при личном присутствии участников, отчасти с помощью цифровых технологий.

Катарское информационное агентство обращает внимание на то, что Республиканская партия на этом съезде, проводимым непосредственно после съезда демократов, будет стремиться вдохнуть новую энергию в свою электоральную базу, а также попытаться привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей.

В этом году лично в съезде примут участие лишь около 330 делегатов, тогда как во время прошлых выборов 2016 года их число достигало 2,4 тыс.

По информации Белого дома, основное внимание четырехдневного съезда будет посвящено первому сроку Трампа и перспективам, которые откроет его переизбрание. Кроме того, члены партии отмечают, что во время съезда избиратели смогут услышать обнадеживающие послания, в которых главный упор будет сделан на «законе и порядке», правах на владение оружием, сокращении налогов и «забытых» мужчинах и женщинах Америки.

Напомним, на сегодняшний день в США сложилась острая ситуация с пандемией коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране выявлено почти 6 млн случаев заболевания, жертвами нового патогена стали более 180 тыс. человек.

Отметим также, что на данный момент, за три месяца до голосования, бывший вице-президент Джо Байден, кандидат от Демократической партии, опережает нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа в ключевых штатах. В Висконсине Байден опережает его более чем на 6 пунктов. Во Флориде, где число случаев заболевания COVID-19 остается высоким, Байден опережает Трампа на 7 процентных пунктов.

Точно так же Байден имеет небольшое преимущество в Аризоне, штате, в котором за последние 70 лет победил только один кандидат в президенты от демократов. В Техасе разница в числах опросов между двумя мужчинами составляет менее 5 процентных пунктов, что предполагает близкую гонку в ноябре в типичном республиканском штате.