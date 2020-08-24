Москва, , 11:07 — REGNUM Подключение домов к газу за счет «Газпрома» не является инициативой «Единой России», отметили в «Справедливой России», сделано это будет по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь генсовета «Единой России», член Совфеда Андрей Турчак заявил, что в партии предлагают возложить на «Газпром» подготовительные и монтажные работы по подключению домовладений к газу с последующей компенсацией затрат.

«Это, конечно, никакая не инициатива «Единой России» — подключать дома к газу за счет «Газпрома». Было поручение президента — и ЕР его просто выполняет. Другое дело что без них тут не обойтись, так как необходимы голоса парламентского большинства при утверждении бюджета», — отметил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») в соцсетях.

Он также вспомнил опыт Якутии.

«Было очень важно, чтобы «Газпром» взял на себя подводку газа «до первой задвижки», до «угла дома». А дальше, уже в самом доме, люди могут сделать это за свой счет. Но и здесь нужна помощь от государства. Так, мы в свое время придумали схему пятилетних беспроцентных кредитов, выплаты по которым были включены в плату за газ. То есть даже разводка газа по дому, все оборудование внутри фактически тоже субсидировалось государством», — рассуждает парламентарий.