Москва, , 10:58 — REGNUM В Госдуме высылку из Австрии российского дипломата расценили как крайне недружественный шаг и отметили, что это произошло впервые за всю историю отношений двух стран, передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа.

Вена, Австрия

«Очередной случай высылки российского дипломата произошёл в Австрии, причём впервые за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия. Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения. Говорю об этом с сожалением, учитывая конструктивный характер сотрудничества наших стран», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий не исключил, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации.

«Стоит ли снова говорить, что ответ России будет адекватным? Принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял», — отметил Слуцкий.

Власти Австрии объявили российского дипломата «персоной нон грата», сообщает издание Kronen Zeitung. Он должен покинуть страну до 1 сентября.