Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM У петербургской службы Госстройнадзора появился новый начальник. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщили в Смольном.

Структуру возглавил Владимир Болдырев, который до этого момента руководил аппаратом вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, курирующего строительную отрасль.

Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее распоряжение. К обязанностям на новом посту Болдырев приступил с 24 августа.

Напомним, петербургский Госстройнадзор в последние месяцы появлялся в СМИ в связи со скандалом: начальник отдела надзора за специальными видами работ Виталий Пономарев попал в СИЗО по делу о взятке.

По версии следствия, с 3 августа он вместе с начальником сектора санитарно-эпидемиологического надзора Светланой Соловьевой сговорился с посредником в пользу ООО «Теорема-Терминал», которая строила многофункциональный комплекс на проспекте Обуховской Обороны. Чтобы «не выявлять нарушения», Пономарев получил 500 тыс. рублей, считает следствие. Соловьева отправилась по домашний арест.

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