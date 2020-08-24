Киев, , 12:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Заслуженный артист Украины» белорусскому исполнителю Сергею Михалку, сообщил 24 августа Telegram-канал PavlovskyNews.

Торжественная церемония состоялась на Софиевской площади в Киеве во время празднования Дня независимости Украины.

«Вручить почётное звание «Заслуженный артист Украины» Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto», — объявил ведущий церемонии.

Напомним, Михалок, являясь гражданином Белоруссии, в 2015 году попросил разрешение на постоянное проживание на Украине. По его словам, власти России и Белоруссии негативно отнеслись к исполнителю после того, как он открыто поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно певцу Андрею Кузьменко, который погиб в автокатастрофе в начале 2015 года.

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