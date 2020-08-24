Киев, , 10:48 — REGNUM МИД Украины обратился с призывом к своим коллегам из Белоруссии не отвергать «ценные дружеские советы» из Киева по вопросам урегулирования ситуации в республике. Об этом 24 августа заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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По словам Зеленко, Белоруссия является для Украины соседним государством, с которым Киев всегда стремился выстраивать дружеские отношения.

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины.

Также она отметила, что «опыт украинской революции достоинства», по мнению Зеленко, говорит о том, что «прокладывать себе путь вперед дубинками», вместо прислушивания к мнению общества и дружеских советов — «это путь в никуда».

«Мы искренне желаем Белоруссии достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что в случае, если бы он оказался на месте президента Белоруссии Александра Лукашенко, то дал бы согласие на повторные выборы. Позднее официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что республика не нуждается в «заезженных советах» украинского руководства.