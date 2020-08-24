Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео прибыл 24 августа в Израиль в рамках пятидневного тура по Ближнему Востоку, сообщает Aljazeera.

По данным Государственного департамента США, Помпео должен провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также посетить Судан, Бахрейн и ОАЭ.

Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что в Иерусалиме Помпео обсудит с Нетаньяху вопросы региональной безопасности, связанные со «злонамеренным влиянием» Ирана. Кроме того, стороны обсудят налаживание и углубление отношений Израиля со странами ближневосточного региона, а также сотрудничество в сфере защиты экономики США и Израиля от злонамеренных инвесторов.

В свою очередь, в Судане Помпео обсудит с премьер-министром Абдаллой Хамдуком и председателем Суверенного совета генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом дальнейшую поддержку Вашингтона переходного правительства. В Бахрейне, куда глава дипломатии США направится после Судана, Помпео проведет встречу с наследным принцем Бахрейна Салманом ибн Хамадом аль-Халифой.

Наконец в ОАЭ бывший глава ЦРУ обсудит с министром иностранных дел шейхом Абдуллой ибн Заидом аль-Нахайяном историческое соглашение с Израилем и региональные вопросы.