Кубинка, Московская область, , 10:37 — REGNUM Российское Министерство обороны на военно-техническом форуме «Армия-2020» намеревается заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на общую сумму 1,16 трлн рублей. Об этом 24 августа рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Звезда».

»Предполагаем заключить 39 контрактов, и общая сумма контрактов будет почти триллион сто шестьдесят миллиардов рублей», — заявил глава Минобороны РФ.

Также Шойгу отметил, что речь идет о сложной и разной технике и подчеркнул, что главным тут является то, что российское Минобороны перешло от закупок мелкими сериями или единичными экземплярами к крупносерийным поставкам.

«Самое главное, что мы перешли не к приобретению единичных экземпляров или хотя бы мелких партий. Сегодня это такие контракты, когда мы закупаем крупные серии», — сказал министр обороны РФ.

Кроме этого, он указал, что данный результат стал возможен благодаря большой работе огромных коллективов и он, по мнению Шойгу, говорит о том, что наука и оборонная промышленность России работают и в результате российская армия проходит перевооружение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 августа предприятия Роскосмоса представили производимые и перспективные образцы ракетно-космической техники на военно-техническом форуме «Армия-2020».