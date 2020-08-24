Вена, , 10:27 — REGNUM Австрия высылает российского дипломата, поскольку его действия якобы «противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях». Об этом 24 августа сообщила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — цитирует её ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа телекомпания NRK сообщила со ссылкой на МИД Норвегии, что после задержания норвежского гражданина, подозреваемого в передаче государственной тайны другой стране, из королевства будет выслан встречавшийся с ним российский дипломат.

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