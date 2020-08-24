Киев, , 10:18 — REGNUM За 29 дней, прошедших с момента начала перемирия в Донбассе, украинские силовики не несли боевые потери, заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 августа в Киеве во время выступления по случаю Дня независимости Украины.

«Сегодня 29-й день подряд у меня и у всей нашей Украины утро действительно хорошее. Да. Перед нами встало много новых вызовов, но сегодня 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь, 29 дней, как украинские города и сёла не хоронят своих героев», — рассказал Зеленский.

Напомним, с 27 июня в Донбассе было объявлено полное и всеобъемлющее перемирие. С тех пор Украина прекратила целенаправленно обстреливать населённые пункты Донбасса, а украинские силовики используют перемирие для укрепления боевых позиций на линии соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас назвал перемирие в Донбассе самым продолжительным, начиная с 2014 года.

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