Киев, 24 августа 2020, 10:18 — REGNUM За 29 дней, прошедших с момента начала перемирия в Донбассе, украинские силовики не несли боевые потери, заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 августа в Киеве во время выступления по случаю Дня независимости Украины.
Напомним, с 27 июня в Донбассе было объявлено полное и всеобъемлющее перемирие. С тех пор Украина прекратила целенаправленно обстреливать населённые пункты Донбасса, а украинские силовики используют перемирие для укрепления боевых позиций на линии соприкосновения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас назвал перемирие в Донбассе самым продолжительным, начиная с 2014 года.
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