Абу-Даби, , 10:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр государственных предприятий Эрик Тохир провели в Абу-Даби встречу с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Зайд аль-Нахайяном и министром энергетики и инфраструктуры Сухейл аль-Мазруи, сообщает CNN Indonesia.

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На двусторонних встречах между высокопоставленными официальными лицами двух стран много говорилось о сотрудничестве в области здравоохранения, особенно о борьбе с COVID-19.

«В настоящее время мы сосредоточены на совместной работе по созданию вакцины и средств выявления COVID-19 с использованием лазерных технологий и искусственного интеллекта», — заявила Ретно Марсуди во время пресс-конференции с представителями СМИ.

Глава МИД Индонезии также провела дополнительную встречу с G42, компанией, занимающейся технологиями в области здравоохранения, принадлежащей ОАЭ. Помимо G42 прошли встречи с компанией Sinopharm.

В настоящее время G42 сотрудничает с Kimia Farma по созданию вакцины и обнаружения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжают расширять двустороннее сотрудничество в различных областях.

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