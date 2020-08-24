Душанбе, , 09:58 — REGNUM Сотрудничество в сфере телевидения и радиовещания планируют расширить Белоруссия и Таджикистан, сообщает агентство «Ховар».

В Душанбе глава комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана Нуриддин Саид встретился с послом Белоруссии в республике Олегом Ивановым.

Стороны отметили, что сотрудничество в сфере телевидения и радио позволит лучше раскрыть историю и культуру двух стран. Собеседники согласились, что партнерство в этой сфере поможет в развитии туризма.

Белорусский дипломат сказал, что Минск готов организовать обучение творческих и технических коллективов телевидения и радио Таджикистана.