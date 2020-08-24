Джакарта, , 09:42 — REGNUM Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжают расширять двустороннее сотрудничество в различных областях, сообщает Sindonews.

«Во время пребывания в Абу-Даби мы провели несколько встреч, а именно: двусторонние встречи с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и министром энергетики и инфраструктуры», — отметила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Кроме того, состоялась встреча, посвященная сектору здравоохранения, а также встречи с представителями нескольких компаний.

Стороны обсудили два основных вопроса: сотрудничество в контексте борьбы с COVID-19 и экономическое взаимодействие.

«Чтобы помочь малым и средним предприятиям, ОАЭ закупают у Индонезии около 30 тонн продукции», — отметила Ретно Марсуди.

В настоящее время Индонезия также изучает возможности сотрудничества с ОАЭ в области распространения индонезийской фармацевтической продукции на Ближний Восток и в Африку.

Стороны также рассмотрели возможности развития проектов в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Китая договорились об организации необходимого транспортного коридора для важных деловых поездок между странами во время пандемии.

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