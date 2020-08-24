Додома, , 09:47 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули назначил посла Джона Киджази на пост ректора университета Додомы. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на сообщение главы пресс-службы главы государства Герсона Мсигвы.

В соответствии с сообщением, ранее пост ректора университета Додомы занимал третий президент Танзании Бенджамин Мкапа, скоропостижно скончавшийся 24 июля 2020 года.

Перед тем, как стать послом Танзании в Индии, Киджази занимал пост генерального секретаря министерства дорожного строительства, а затем работал в министерстве инфраструктуры.

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