Брюссель, , 09:36 — REGNUM Угрозы для Белоруссии со стороны НАТО отсутствуют, а любые утверждения о стягивании сил альянса к границам этой страны необоснованны. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщает немецкое издание Die Welt.

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«Любое утверждение о подкреплении сил НАТО на границе с Белоруссией необоснованно», — подчекнула Лунгеску.

Она добавила, что альянс занимает строго оборонительную позицию, однако сохраняет бдительность и готов к сдерживанию любой агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о приведении армии в боевую готовность в связи с возросшей активностью НАТО у белорусских границ.

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