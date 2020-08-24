24 августа 2020 | Время чтения 9 мин

Станислав Стремидловский, , 09:31 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск заявил, что «нормальность» после пандемии коронавируса не должна быть прежней, передает Vatican News (Ватикан). Он вновь отметил, что пандемия сделала особенно очевидными тяжелое положение бедных и неравенство, царящее во всем мире. Вирус, который не делает различий между богатыми и бедными, усугубил страдания последних, поэтому ответ на пандемию должен быть двояким. С одной стороны, необходимо найти способ исцеления от «маленького, но страшного» вируса, поставившего на колени весь мир. С другой стороны, нужно бороться с большим вирусом социальной несправедливости, неравноправия, отверженности, незащищенности самых бедных. Необходимо поддерживать экономику, ставящую людей, и прежде всего бедных, на первое место. Папа назвал скандалом экономическую поддержку со стороны государства тех предприятий, которые не содействуют продвижению бедных и их включению в общественную жизнь, не содействуют общему благу или заботе о творении.

На фоне политического конфликта в Белоруссии выявляется церковная конфронтация, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Вызывающий споры белорусский президент Александр Лукашенко в ходе выступления в Совете национальной безопасности заявил, что оппозиция обеспокоена присутствием России в «экономической, военной, лингвистической и церковной сферах». По его словам, оппозиционные силы хотят создать «автокефальную» Православную церковь Белоруссии в противовес Белорусскому экзархату Московского патриархата. Президент подчеркнул, что его страна всегда гордилась «межрелигиозным миром»: «Ни православные, ни католики не мешали друг другу, здесь счастливо живут мусульмане и евреи. Есть опасность, что Белоруссия сейчас будет втянута в межконфессиональный спор». Мрачную перспективу, обрисованную Лукашенко углубил пресс-секретарь Всемирного русского народного собора (возглавляемого патриархом Московским) Юрий Кот. По его словам, «ни белорусские предприятия, ни народ Белоруссии, ни уж тем более белорусские верующие, православные прежде всего, не нужны в прозападном белорусском проекте. Совсем наоборот — если у вас есть еще какие-то сомнения, посмотрите на нынешний прозападный украинский проект и поймете, что в Белоруссии будет еще хуже, намного хуже». Жесткие формулировки Минска и Москвы можно связать с заявлением главы новой Православной церкви Украины митрополита Епифания, который, среди прочего, заявил, что «Православная церковь Беларуси находится в таком же положении, что и Православная церковь Украины, и имеет такое же право запросить томос от Матери-Церкви Константинополя» для подтверждения своей автокефалии. Однако управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний в эти дни высказывается очень осторожно. «Единственное и самое важное, что украинские христиане могут сделать для белорусских братьев и сестер, — отметил митрополит, — это умолять Христа не усиливать ненависть и гнев, не усугублять конфликт и даже не проливать кровь».

Протесты против Лукашенко угрожают китайскому проекту «Один пояс, один путь», утверждает AsiaNews (Рим, Италия). Экономическая дипломатия Пекина основана на стабильности его партнеров. Войны и внутренние распри являются одними из главных факторов, угрожающих успеху нового Шелкового пути, о чем свидетельствуют трудности, с которыми инициатива столкнулась в Пакистане, Афганистане, Иране и на Ближнем Востоке. Протесты против переизбрания президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое белорусская оппозиция, поддерживаемая США и ЕС, считает сфальсифицированным, ставят под угрозу геополитические планы Китая. Страны Восточной Европы являются потенциальными воротами на рынки ЕС, второго торгового партнера Минска. Официальная линия Пекина заключается в осуждении любого вмешательства во внутренние дела другого государства. Си Цзиньпин был одним из первых иностранных лидеров, поздравивших Лукашенко с переизбранием. МИД Китая выступил с заявлением, в котором говорилось, что Пекин выступает против «внешних сил, провоцирующих раскол и беспорядки в белорусском обществе». То, что Белоруссия погрузилась в хаос, не очень хорошо для нового Шелкового пути. По данным China Global Investment Tracker, с момента запуска проекта «Один пояс, один путь» в 2013 году китайские инвесторы вложили в Белоруссию около 1,6 миллиарда долларов, главным образом в транспорт, логистику и энергетику. В прошлом году китайские финансовые институты открыли кредитную линию в размере 15 миллиардов долларов белорусскому Банку развития. Среди наиболее важных инвестиций Пекина — строительство высокотехнологичного индустриального парка на окраине Минска, который Си Цзиньпин назвал «жемчужиной» нового Шелкового пути.

Маневры белорусской армии у границ с Литвой — это сигнал белорусскому обществу, а также Польше и странам ближнего зарубежья. Об этом польский политолог Мечислав Рыба заявил в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша). По его словам, Лукашенко хочет создать ситуацию, подобную той, какую создавал Ярузельский в Польше, и что было напрямую поддержано Западной Германией. Потому что считалось, что ввод военного положения генералом было лучшим вариантом, чем дестабилизация ситуации между Востоком и Западом. И сегодня Германия, замечает политолог, хочет заключить экономическую сделку с Россией, это, похоже, определяет, что Европейский союз будет делать с Минском. К сожалению, у Польши нет большого влияния в Белоруссии, Рыба, хотя «это наши традиционные бывшие земли» и «наша буферная зона» с точки зрения «безопасности нашей страны». По его словам, Варшава должна проводить «независимую политику» как на Украине, так и в Беларуси, «точно так же, как мы инвестировали в литовский Мажейкяйский НПЗ в прошлом, что сегодня окупается». Как замечает польский политолог, «нам нужно проталкиваться в Междуморье, потому что это естественное пространство для соперничества между Польшей и Россией, нет другого выхода». Ведь у Германии и России и ЕС и России другое геополитическое видение, заключает он.

Председатель Конференции католического епископата в Польше архиепископ Станислав Гондецкий сделал заявление по поводу ситуации в Белоруссии, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «В контексте напряженной ситуации в Белоруссии мы должны призывать всех к мирному урегулированию конфликта, прекращению агрессии, прощению и диалогу и, прежде всего, к молитве, — прокомментировал монсеньор. — Ведь сами белорусские епископы просят нас молиться. И мы, как верующие люди, верим в силу молитвы в духе слов Христа «просите, и будет дано вам». Итак, давайте обратимся к молитве с благими намерениями о наших братьях и сестрах за восточной границей. Христианин, который не молится за власти предержащие, не является добрым христианином».

Кто такие настоящие католические политики? Этим вопросом задается National Catholic Register (Айрондэйл, США). Некоторых восхищает то, что бывший вице-президент Джо Байден, официальный кандидат в президенты от Демократической партии, является крещеным католиком. Но ли это делает его на самом деле «католическим кандидатом»? Для католиков вера и дела являются важными свидетельствами их католицизма. А Байден работает над тем, что эксперты называют самой проабортной кампанией в истории США. Выбор им сенатора Камалы Харрис в качестве вице-президента едва ли успокоил его единоверцев. Послужной список Байдена по мере его карьерного роста все больше и больше отдалялся от католических позиций по абортам и браку. Так, он защищал аборты как «важнейшую медицинскую услугу» в условиях пандемии коронавируса. Публичная пропаганда Байденом абортов настолько противоречит учению Католической церкви, что в прошлом году ему было отказано в святом причастии в одном из приходов Южной Каролины. Если он станет 46-м президентом США, то окажется вторым католиком, занявшим этот пост. Но последствия для Церкви и ее единства могут быть разрушительными.

Бывший президент США Барак Обама говорил о важности ценностей и веры во время съезда Демократической партии, но не вспоминал о своей политике, которая бросала вызов религиозным свободам католиков и других верующих, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Обама сокрушался, что «ирландцам, итальянцам, азиатам и латиноамериканцам велели вернуться туда, откуда они пришли. Евреи и католики, мусульмане и сикхи вызывают подозрение за то, как они веруют». Однако призыв 44-го президента защищать свободу вероисповедания резко контрастировал с рядом решений, принятых во время двух его президентских сроков. В 2012 году многочисленные католические и христианские группы подали иск против администрации Обамы, утверждая, что их религиозная свобода была нарушена «мандатом на контрацепцию» (требованием оплачивать медицинские процедуры, которые противоречат религиозным убеждениям — ИА REGNUM). Верховный суд вынес решение в их пользу в июне 2014 года. Помимо того, налоговое управление США провело пристрастные проверки десяток консервативных организаций, а в 2017 году принесло извинения за «повышенный контроль и чрезмерные проволочки» в отношении этих институтов.

Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия) обращается к интервью «НГ-Религии» назначенного вспомогательным епископом архиепархии Божьей Матери в Москве коренного россиянина, священника-францисканца Николая Дубинина. Монсеньор подчеркнул, что «стремление усмотреть в моем назначении «попытку Ватикана усилить миссию в России» абсолютно не соответствует действительности — так же, как и мнение о «нежаловании русских католиков». О чем это назначение свидетельствует на самом деле? О двух вещах: о потребности нашей поместной Церкви и о ее ситуации. Во вспомогательном епископе в Москве нуждается не Ватикан, а сама Архиепархия. После восстановления католических церковных структур в нашей стране в 1991 году русскому духовенству физически неоткуда было взяться. Понадобилось почти 30 лет для того, чтобы появился местный епископ… Среди трудностей для российских католиков я бы отметил расстояния. В большинстве случаев приходы действуют в областных центрах. В некоторых из них (например, в Кирове или Смоленске) под разными предлогами храмы до сих пор не переданы верующим, несмотря на многолетние усилия — и это просто несправедливо. Чтобы добраться до храма, некоторым нашим верующим приходится преодолевать расстояние в 100 и более километров. Еще одна трудность состоит в том, что дети католиков не имеют возможности должным образом изучать основы собственного вероучения в рамках школьного предмета «Основы религиозных культур». В так называемом «пятом модуле» этого предмета (Основы мировых религиозных культур) материал по понятным причинам очень сокращен и в некоторых случаях подается достаточно тенденциозно».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».