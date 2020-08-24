Москва, , 09:26 — REGNUM В Госдуме прогнозируют очередные санкции за Крым и Белоруссию и предупреждают автовладельцев: спасать экономику будут за их счет.

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"Если дело пойдет так и дальше и осенью ковидоистерия снова нас накроет, экономика скажет «последнее прости», поскольку нас ждут санкции, скорее всего, не только за Крым, но и за Белоруссию. И дай Бог — чтобы еще и Навального сюда не приплели», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Парламентарий уверен, что бюджетная система будет пополняться за счет граждан, прежде всего, автовладельцев.

«И ещё. Автовладельцы, готовьтесь. Дефицит бюджета начнут сокращать за счет нас в первую очередь», — отметил депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса в России наблюдается экономический кризис. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.