Шарлотт, США, , 09:25 — REGNUM В качестве своего кандидата в президенты США на осенние выборы Республиканская партия выдвинет действующего главу государства Дональда Трампа на партийном съезде, который состоится в Шарлотт.

Как ранее сообщила пресс-служба Белого дома, американский лидер прибудет на съезд республиканцев в Шарлотт 24 августа около полудня.

Также известно, что нынешний вице-президент США Майкл Пенс будет на этом съезде выдвинут в качестве нового вице-президента на будущих выборах.

При этом из-за пандемии коронавируса съезд будет проведен в сокращенном формате и на нем очно будут присутствовать только 336 делегатов, что составляет почти седьмую части от первоначального списка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидатом в президенты США от Демократической партии страны был официально выдвинут Джозеф Байден, а его вице-президентом — Камилла Харрис.