Париж, , 09:11 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран исключил повторное введение карантина на территории страны, сообщает Le Figaro.

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Министр напомнил, что эпидемия «никогда не прекращалась».

«Риск заключается в том, что после осторожного снятия крышки с кастрюли вода снова закипит», — отметил Оливье Веран.

«Вирус циркулирует в четыре раза чаще среди людей моложе 40 лет, чем среди людей старше 65 лет», — продолжил министр здравоохранения Франции, добавив, что «если циркуляция вируса среди молодых людей еще больше ускорится, они могут заразить пожилых людей, которые чаще болеют более серьезными формами болезни».

«Мы должны любой ценой избегать этой ситуации, которая создала бы нагрузку на нашу систему здравоохранения и была бы чрезвычайно проблемной», — подчеркнул Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, более тысячи человек вышли на демонстрацию против ношения детьми защитных масок в школах Квебека.

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